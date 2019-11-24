تونس 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واستعقد المجلة العربية للعلوم الجيولوجية بمدينة سوسة التونسية غدًا أعمال مؤتمرها الثاني بمشاركة أكثر من 500 باحث على مستوى العالم.ويبحث المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام عدة محاور تتعلق بالتغيرات المناخية والتغيرات البيئية، إلى جانب مواضيع تتعلق بالأنماط الهيكلية والهياكل الإقليمية الرئيسية والتطورات المستقبلية في مجال التنقيب عن النفط، وكيفية وسبل التخفيف من المخاطر الزلزالية في أفريقيا إلى جانب مواضيع أخرى.كما تنظم - على هامش المؤتمر - ورشات عمل والعديد من الدورات التدريبية التخصصية، إضافة إلى رحلات حقلية حول التاريخ التكتوني للمجال الصحراوي جنوب تونس، وجيولوجية وجغرافية شمال تونس.مما يذكر أن المجلة العربية للعلوم الجيولوجية هي مجلة دولية نصف شهرية تصدر عن الجمعية السعودية لعلوم الأرض وتنشر جميع أبحاثها باللغة الإنجليزية رقميًا، وتضم في هيئة تحريرها علماء متميزين في جميع علوم الأرض المختلفة من جميع دول العالم ونحو 100 محرر مشارك، ويقوم بتمويلها بشكل مباشر جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتم اعتمادها من قبل المجلس العلمي بجامعة الملك سعود كوعاء لنشر الأبحاث المتعلقة بعلوم الأرض، كما تعد المجلة أول مجلة عربية تنشر خارج نطاق الوطن العربي في علوم الأرض، وتهتم بنشر الأبحاث العلمية المتميزة فقط في علوم الأرض المختلفة وتغطي معظم دول العالم، وتشمل جميع تخصصات الجيولوجيا والجيوفيزياء والجغرافيا والبيئة والتخصصات الهندسية ذات العلاقة بعلوم الأرض.// انتهى //18:09ت م0189