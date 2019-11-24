جنيف 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واستبدأ غدًا في جنيف جولة ثانية من اجتماعات اللجنة المصغرة المكونة من 45 عضوًا لصياغة الدستور السوري، التي تسيرها الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015 وتستمر الاجتماعات التي ستكون مغلقة لمدة أسبوع .وكانت اللجنة الدستورية السورية الموسعة - المكونة من 150 شخصية من الأطياف كافة - اجتمعت في جنيف في 30 أكتوبر الماضي في أول اجتماع وجها لوجه بين الأطراف المتنازعة في الأزمة السورية منذ 9 سنوات ، حيث ضمّت 50 شخصية من المعارضة و50 من النظام و50 من المجتمع المدني .// انتهى //18:20ت م0190