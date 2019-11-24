الخرطوم 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بمكتبه اليوم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك الذي يزور الخرطوم حالياً.وقال مارك عقب اللقاء: إن رئيس مجلس الوزراء أطلعه على خطط الحكومة وجهودها في تحقيق السلام.وأضاف أنه تم الاتفاق على أهمية دعم المجتمع الدولي لمهام الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن اللقاء تناول دور الأمم المتحدة ومنظماتها في تقديم الدعم للحكومة، إضافة إلى سعيها لحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم لخطة الحكومة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في تحسين الوضع الإنساني واتخاذها قرارات مهمة لتسهيل الوصول للنازحين المتأثرين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.// انتهى //18:23ت م0192