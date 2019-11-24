بغداد 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسدعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم الحكومة العراقية إلى تدارك التطورات التي تشهدها محافظتا البصرة وذي قار جنوب البلاد، مشيرة إلى سقوط ما لايقل عن ستة قتلى وعشرات الجرحى من أبناء المحافظتين.وأفادت المفوضية في بيان صحفي أنها "سجلت وجود عنف مفرط على خلفية التصادمات التي جرت بين القوات الأمنية والمتظاهرين اليوم، مما أدى إلى سقوط 3 قتلى في محافظة البصرة /منطقة أم قصر/، وإصابة 87 من المتظاهرين والقوات الأمنية بجروح, واعتقال 6 متظاهرين آخرين.وأوضحت أن فرقها المراقبة لأعمال العنف سجلت أيضا سقوط 3 قتلى و71 جريحًا جميعهم من المتظاهرين أمام جسري الزيتون والنصر في مركز محافظة ذي قار, فضلا عن اعتقال 5 متظاهرين آخرين.وطالبت الحكومة بالتدخل العاجل لإيقاف العنف واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وتطبيق معايير الاشتباك الآمن والمحافظة على أرواح المتظاهرين والقوات الأمنية.وأوصت المفوضية في بيانها الحكومة بتحديد أماكن التظاهرات والإعلان عنها وحمايتها، داعية المتظاهرين إلى التظاهر في هذه الأماكن والابتعاد عن أي تصادم مع القوات الأمنية يكون ذريعة لاستخدام القوة ضدهم وإزهاق أرواحهم.كما دعت إلى تعاون الجميع للحفاظ على سلمية التظاهرات وإعادة الحياة لجميع المرافق العامة والخاصة والحفاظ على الموانئ وحقول النفط كونها ثروة وطنية لجميع أبناء الشعب العراقي.// انتهى //18:27ت م0194