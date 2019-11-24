القاهرة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسالتقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي اليوم وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات جون رود.وتناول اللقاء مجالات التعاون العسكري، وتبادل الخبرات بين البلدين، وتبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة في القضاء على الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.// انتهى //18:28ت م0195