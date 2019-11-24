الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل بمناسبة تحقيق نادي الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019م .جاء ذلك في برقية عبر فيها سموه عن سروره وتهنئته لأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي من لاعبين ومدربين وجماهير بمناسبة تحقيق النادي لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019م.وأشاد سموه بجهود رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والتي كان لها دور بارز في الاستفادة مما قدمته القيادة الحكيمة من دعم كبير للأندية الرياضية وتهيئة جميع الإمكانات للاعبين لتحقيق هذا الإنجاز الكبير وتمنى لهم سموه التوفيق في مشاركاتهم .// انتهى //18:49ت م0203