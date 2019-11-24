الخرطوم 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واستشارك السودان في مؤتمر الإستعراض الرابع للدول الأطراف في إتفاقية حظر الألغام التى تستضيفها العاصمة النرويجية أوسلو غدا.ويرأس وفد السودان للمؤتمر وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، وسيشارك وزير الدفاع في الإجتماع الرفيع المستوى الذي ينعقد يوم الثلاثاء، وسوف تترأس النرويج هذا المؤتمر وسيترشح السودان في شخص السفير عثمان أبو فاطمة لرئاسة المؤتمر القادم.وتجدد الدول في هذا الاجتماع إلتزامها بالعمل من أجل التوصل لعالم خالٍ من الألغام.// انتهى //19:04ت م0206