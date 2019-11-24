الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسهنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس ، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل وأعضاء مجلس إدارته والجهازين الفني والإداري واللاعبين وجماهير الفريق بمناسبة تتويج فريق كرة القدم الأول بدوري أبطال آسيا 2019.وأشاد المسحل بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبو الهلال في مباراتي النهائي والذي توجوه بالفوز باللقب الغالي الذي يضاف لقائمة الإنجازات الرياضية للمملكة.وقال : " تتويج الهلال باللقب الآسيوي يعد امتدادًا للطفرة التي تعيشها الكرة السعودية حاليًا على كافة الأصعدة ، وهذا دليل الدعم والاهتمام الكبيرين الذي يجده القطاع الرياضي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ، والدعم السخي والاهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة والذي أثمر عن الكثير من المنجزات على صعيد المنتخبات والأندية".// انتهى //19:06ت م0208