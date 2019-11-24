تونس 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسأدان الرئيس التونسي قيس سعيّد الإجرام الإسرائيلي في حق أبناء الشعب الفلسطيني وسكوت العالم عن ذلك.وقال في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة إحياء ذكرى اغتيال مجموعة من أفراد الحرس التونسي على يد الإرهاب "لا يكاد يمرّ يوم إلاّ ويحمل معه خبر سقوط شهيد أو جريح فلسطيني، على مسمع ومرأى من العالم كله".وأعرب عن استغرابة من سكوت العالم عن معاناة الشعب الفلسطيني متسائلا؟ لماذا لا تتحرك الإنسانية كلها لوضع حد لهذا الفعل والمحاولات المتلاحقة لإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم رغم قبول الشعب الفلسطيني بالشرعية على نقائصها.إلى ذلك جدد في كلمته تصميم بلاده على القضاء على الإرهاب، مؤكدا أن الصراع متواصل مع جميع من يرفع السلاح في وجه الدولة، ومشددا على الوحدة الوطنية والثبات على الاختيارات الوطنية ومواجهة كل من يتربص شرا بالوطن .// انتهى //19:07ت م0209