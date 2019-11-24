الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسعُقدت اليوم ورشة مهارات التحقيق الإداري لمديري ومديرات المتابعة في تعليم الرياض ومحافظات المنطقة، بحضور المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، والمدير العام للمتابعة في وزارة التعليم فايز بن منصور العنزي، وعدد من قيادات التعليم.وحثّ الوهيبي خلال الورشة ممارسي التحقيق في إدارات المتابعة على اكتساب أخلاقيات العمل وأدبيات التعامل خلال مباشرة القضايا المتعددة وعدم الاجتهاد الشخصي أو الخطأ، والارتكاز على أسس علمية تستند إلى اللوائح والأنظمة.من جانبه قال العنزي: "نعمل من خلال هذه الورشة على الخروج بمهارات ومعارف تخدم الميدان التربوي والحد من المخالفات وتحقيق رؤية المملكة 2030 في ظل قيادتنا الحكيمة".فيما أكد مدير إدارة المتابعة في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض عبدالرحمن البديلي أن إدارات المتابعة في جميع أجهزة الدولة تمثل دورا رقابيا مهما داخل إداراتها، وتماشيا مع ما تشهده جميع القطاعات من تطوير، كان لا بد من عقد مثل هذه اللقاءات والورش التدريبية واستثمار القدرات والكفاءات.يذكر أن الورشة تُعقد باستضافة إدارة المتابعة في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، وتستمر لمدة يومين.// انتهى //19:08ت م0210