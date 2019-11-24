ينبع 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسنفذت الابتدائية الثانية بينبع البحر اليوم، ورشة بعنوان "الإرشاد وقت الأزمات" بهدف زيادة مستوى المرونة النفسية للطالبات ورفع القدرة على مواجهة ما قد يتعرضون له من أزمات ، وتقديم المساعدة الإرشادية للحالات التي تعرضت لأزمة ومتابعتها ووقايتها والحد من الآثار الضارة، وذلك بحضور مشرفة إرشاد الطالبات مريم جمعان العلوني وعدد من المرشدات والمعلمات في مدارس المحافظة وأمهات الطالبات.وتناولت مُعدة الورشة المرشدة الطلابية هيفاء رجاء العلوني عددا من المحاور تضمنت: تبصير المجتمع المدرسي بمجال إرشاد الأزمات ومفهوم الأزمة ومراحلها وآثارها، وتنمية مهارات منسوبات المدرسة في التعامل مع الطالبات المتعرضين للأزمات، وإكساب الطالبات المهارات اللازمة للتعامل مع الأزمات، وتحديد مهام منسوبات المدرسة تجاه الطالبات المتعرضات لأزمات .فيما ناقشت العلوني أساليب إكساب المرشدات الطلابيات مهارات الوقاية والتدخل والعلاج في وقت الأزمات، وتوعية الأسرة بواجباتها ، وطرق التعامل الصحيح لدعم الطالبات المتعرضات للأزمات.واختتمت الورشة بمداخلة أخصائي أول نفسي إكلينكي الدكتورة روضة أنور الطليوني تناولت موضوع الدعم النفسي وقت الازمات بشكل عام .// انتهى //19:20ت م0212