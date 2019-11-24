باريس 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسيواصل معرض" العلا .. واحة العجائب في الجزيرة العربية" فعالياته بمعهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس، الذي نُظّم بتعاون دولي بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومعهد العالم العربي، وبدعم من الوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا (AFALULA).ورصدت عدسة واس الإقبال على معرض العلا في باريس، حيث وصل عدد الزوار حتى اليوم قرابة الـ 30 ألف زائر في أقل من نصف المدة بحسب الإحصائية التي قام بها معهد العالم العربي، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 70 ألف زائر خلال المدة المتبقية.ويهدف المعرض - الذي افتتح أبوابه للجمهور في الـ 9 من أكتوبر الماضي ويستمر حتى الـ 19 من يناير 2020م - إلى تعريف الزوار بجمال العلا الطبيعي وتراثها الثقافي الغني من خلال استعراض مجموعة واسعة من القطع الأثرية النادرة والاستعانة بالوسائط المرئية المتعددة ومجموعة من الصور الفوتوغرافية للمصور العالمي الشهير يان أرثوس-بيرتراند.وتقع محافظة العلا في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وقد مثّلت على مر التاريخ مفترقًا للطرق بين الشرق والغرب، حيث بنيت وتطورت بإسهامات مجتمعات وحضارات متعاقبة على مدى آلاف السنين، وينقل المعرض الزوار في رحلة عبر العجائب الطبيعية والتاريخية لهذه المنطقة من خلال تسليط الضوء على المشهد الطبيعي الفريد للعلا والممالك القديمة التي أقيمت في شمال الجزيرة العربية، بما في ذلك مملكتي دادان ولحيان، ومدينة الحِجر النبطية التي تعد أول موقع في المملكة العربية السعودية يُسجّل ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.// انتهى //19:26ت م0214