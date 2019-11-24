المنامة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسالتقى ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وزير الدولة لشؤون الدفاع والشؤون الخارجية بجمهورية سنغافورة الدكتور محمد مالكي بن عثمان.وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى أهمية تطوير التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.// انتهى //19:27ت م0215