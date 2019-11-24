تونس 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسحافظ الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي على موقعيهما في صدارة ترتيب الدوري التونسي بـ 21 نقطة بعد إجراء مجمل مباريات الجولة التاسعة من البطولة اليوم.وفاز نادي شبيبة القيروان في ميدانه على نجم المتلوي الزائر بهدف دون رد، وتعادل اتحاد بنقردان في ميدانه أيضا مع النجم الساحلي بهدف لهدف، لينتصر مستقبل سليمان على الملعب التونسي الزائر بهدفين لهدف، وفي العاصمة انتصر النادي البنزرتي على هلال الشابة بنتيجة هدفين لصفر.وكان الاتحاد المنستيري انتصر أمس في تطاوين على اتحاد تطاوين بثلاثة أهداف لهدف فيما انتصر الصفاقسي في ميدانه على حمام الأنف بهدف نظيف.ومازالت الجولة منقوصة من مباراة النادي الأفريقي الخامس بـ 15 نقطة مع الترجي الذي في رصيده ست مباريات ويحتل المرتبة الثالثة بـ 16 نقطة.// انتهى //19:32ت م0217