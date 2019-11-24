المنامة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسالتقى ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب ومستشار الأمن الوطني ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، المدير العام للسياسية الأمنية في وزارة الدفاع البريطانية دومينيك ويلسون.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر على الصُّعد كافة.// انتهى //19:32ت م0218