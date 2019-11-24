الرياض 27 ربيع الأول 1441هـ الموافق 24 نوفمبر 2019م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الألمانية نيلي آنن، والوفد المرافق معه.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة.حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.// انتهى //19:55ت م0219