عام / أمطار على منطقة الباحة
الأحد 1441/3/27 هـ الموافق 2019/11/24 م واس
الباحة 27 ربيع الأول 1441هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس
هطلت اليوم على منطقة الباحة أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظة المخواة والمراكز التابعة لها .
كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق, والقرى والعقيق وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهات المنطقة .
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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21:41ت م
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