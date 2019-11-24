الباحة 27 ربيع الأول 1441هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسهطلت اليوم على منطقة الباحة أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظة المخواة والمراكز التابعة لها .كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق, والقرى والعقيق وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهات المنطقة .جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:41ت م0239