الخرطوم 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله في الخرطوم اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك الذي يزور السودان حاليًا.وأعربت الوزيرة خلال اللقاء عن أملها أن تقوم الأمم المتحدة بدعم الانتقال من العون الإنساني إلى الدعم التنموي خلال الستة الأشهر الأولى من الحكومة الانتقالية، كما شكرت مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الذي تستهدف خدماته 4.4 ملايين سوداني على المساعدات والأنشطة التي ينفذها.من جانبه أشاد لوكوك بجهود السودان وحرصه على تسهيل عمليات الأمم المتحدة واستضافة اللاجئين، مما يستوجب الشكر وإحاطة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية.// انتهى //21:46ت م0241