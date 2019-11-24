الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسكسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة نظيره النصر بهدف وحيد، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل هدف الوحدة الوحيد لاعبه البرازيلي أنسيلمو داسيلفا في الدقيقة الـ60 من عمر المباراة.وبتلك النتيجة ارتقى الوحدة إلى النقطة 18 يحتل بها المركز الخامس في جدول الترتيب، في الوقت الذي توقف فيه رصيد النصر عند 20 نقطة في المركز الثاني، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث، وكذلك مع المتصدر الهلال الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.// انتهى//22:01ت م0243