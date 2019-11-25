المذنب 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واسدشن محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عوده السعوي اليوم برامج وفعاليات حملة " عزيمة وطن " بالمحافظة التي تأتي ضمن فعاليات البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات بمنطقة القصيم التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بإطلاقها في مدن ومحافظات المنطقة.وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة في مركز الأمير سلطان الحضاري، بحضور المشرف على الشؤون الوقائية بمخدرات منطقة القصيم العقيد خالد بن فوزان الحنتوشي ، وعدد من مديري ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة ، تضمن مشاهد توعوية وعرض مرئي عن مخاطر المخدرات بمشاركة طلاب التعليم بمحافظة المذنب.وتجول المحافظ في المعرض الخاص بالتوعية بمخاطر وأضرار المخدرات الذي يستمر خمسة أيام بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية ، واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات والبرامج والأنشطة التوعوية التي تقدم للزوار.// انتهى //00:35ت م0251