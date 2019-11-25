وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( إنجاز وطن): لم تكن الرياضة بمناشطها المختلفة بمنأى عن الاهتمام والرعاية والحفاوة بها من قبل القيادة، باعتبارها منشطًا وملمحًا حضاريًا يعكس حالة من الوعي بأهمية الشباب ودورهم في بناء مجتمعهم، وإعطاء صورة ذهنية حقيقية لحالة الحراك والتطوّر والترقّي في سلّم الحضارة والوجود الإنساني، الذي تحرص عليه كل دولة كواجهة مشرقة ومشرّفة تعكس سلّمها القيمي والحضاري.واضافت : بالأمس شاهدنا حالة من التمازج بين كل أطياف المجتمع وهم يؤازرون ممثّل الوطن في محفل دولي مهم؛ ألا وهو البطولة التي شهدها وحصدها باقتدار نادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا عندما حل ضيفًا على نظيره أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019؛ وكان صورة مشرّفة للوطن، تعكس الحفاوة التي حظي بها من سمو ولي العهد الذي وجّه بتأمين أربع طائرات لنقل الجمهور السعودي لمساندة فريق الهلال أمام أوراوا.واعتبرت إنّ هذا الدعم من سموه لكل المناشط الثقافية والرياضية وغيرهما ليست مستغربة؛ سيما وأن سموه باستبصاره العميق ورؤيته الثاقبة يدرك أن الشباب هم عماد المستقبل، وعدّته وعتاده؛ ولا شك أنّ الرياضة بمختلف أنشطتها تمثّل إحدى الاستراتيجيات المهمة التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده؛ وهو اهتمام شمل كل المناشط والحقول سواء الرياضية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية؛ وما التمثيل المشرّف لأبناء وبنات الوطن في مختلف المحافل إلا انعكاس صادق لهذا الاهتمام والحفاوة.ورأت أن فوز نادي الهلال بهذه البطولة وحالة الفرح التي عمت أرجاء الوطن عكست الروح الوطنية لأفراد المجتمع، الذين بدا تمسّكهم بالمكتسبات الوطنية بعيدًا عن الميول وداء التعصّب الذي لا يعكس الوعي الحقيقي لأبناء الوطن؛ فممثلو الوطن حين يشاركون في أي بطولة خارجية، فإن الميول تتّحد لتؤكد أن الوطن أسمى وأولى وأجدر بأن نؤكد على فرحنا بانتصاره واستماتتنا في حبّه، وتمسّكنا بتاريخه وهويّته وأنساقه المعيارية وقيمه المشتركة.واشارت الى إن هذا الفوز الوطني فرحة للوطن بأكمله؛ فرحة يتشاطرها كل مواطن، ويباهي باندراجها في مكتسبات الوطن، الذي نتقاسم فوق جغرافيّته حبّه وهواءه وانتصاراته في شتى الحقول.// يتبع //06:02ت م0004