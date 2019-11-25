الأمم المتحدة 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسقالت الأمم المتحدة امس الاحد انه قُتل أحد أفراد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان وأصيب اثنان آخران في انفجار استهدف مركبة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة كابول.وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) في بيان عن حزنها العميق إثر مقتل أحد أفرادها وإصابة اثنين آخرين بجراح جرّاء الهجوم الذي استهدف مركبة تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح، وقدمت البعثة التي أدانت الاعتداء بأشد العبارات خالص التعازي لأسرة الفقيد.وأشارت البعثة إلى أنها لن تفصح عن هوية الضحية ولكنه من العاملين الدوليين، إلا أنها أفادت بأن الجريحين أحدهما أفغاني الجنسية والآخر أجنبي.ودعت الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان السلطات إلى إجراء تحقيق فوري في الهجوم وتقديم المعتدين إلى العدالة.//انتهى//06:07ت م0007