نجران 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجنوب نجران أمس، دورة تدريبية بعنوان "أساسيات الأمن السيبراني"، وذلك في مقر معهد نيوهورايزن بحي الفيصلية.وتناولت الدورة التي تستمر 3 أيام، عدداً من المحاور منها تحديد مفهوم أمن المعلومات، وتحديد أنواع التهديدات الأمنية، وكيفية الحماية من الاختراقات الإلكترونية، والحماية من الفيروسات وفقاً لنظام المنشأة، إلى جانب تطبيقات نظرية وعملية في مجال الحماية والأمن على شبكة الإنترنت.تأتي الدورة ضمن برامج اللجنة لهذا العام، وانطلاقاً من مسؤولية اللجنة المجتمعية لإكساب أفراد المجتمع المعارف والمهارات اللازمة لتنميته والنهوض به.// انتهى //08:38ت م0013