الرياض 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واساختتمت جمعية مساعي، المرحلة الثالثة من ورش العمل للطالبات المتطوعات عبر " مشروع نبض ", حيث تم ترشيح 6 مدارس من شرق الرياض، بعدد 300 طالبة " 5 طالبة من كل مدرسة ", وذلك لإكسابهن المهارات الحياتية ومهارات التطوع وصقل الشخصية والعطاء والإبداع للتأثير في محيطهن المجتمعي والمدرسي.وتضمنت محاور البرنامج الذي استمر لمدة 10 أسابيع, مفهوم و قيادة العمل التطوعي، وإدارة المبادرات التطوعية وتحديد الاحتياج، وبناء الذات والثقة بالنفس لإكساب الطالبات مهارة إدارة الذات وتطويرها وأسرار الثقة بالنفس لتحقيق أعلى درجات النجاح في الحياة الدراسية والخاصة، إضافة إلى بناء العلاقات وفن التأثير, ومهارات الذكاء الاجتماعي والعاطفي, ومهارات الإدارة والقيادة.// انتهى //08:43ت م0014