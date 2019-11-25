طرابلس 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج إلى مملكة البحرين ، والمحادثات التي أجراها مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ،موضحة أنها تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشارت الصحف إلى لقاء وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو،مبينة أنه تم مناقشة آخر مستجدات الوضع السياسي والعسكري في الساحة ، موضحة تأكيد السفير الإيطالي، حرص بلاده على دعم الجانب الليبي فيما يتعلق بالهجرة غير القانونية ووضع الحلول اللازمة لمعالجة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.وتطرقت إلى إعلان الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، فرض حظر جوي فوق منطقة العمليات في طرابلس وحولها.وعرجت الصحف تأكيدالناطق باسم القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، الكولونيل كارنز كريستوفر، أن أفريكوم تواصل رصد الوضع الأمني في ليبيا، وتظل ملتزمة بضمان مراقبة لتقديم تقييم، ومنع أي تجديد لنشاط المنظمة المتطرفة العنيفة.// انتهى //08:53ت م0016