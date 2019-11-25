المدينة المنورة 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسأقامت إدارة تعليم المدينة المنورة ممثلة بالشؤون التعليمية بنات "إدارة رياض الأطفال" أمس، فعاليات اليوم العالمي للطفل بحضور مديرة إدارة الإشراف التربوي إيمان فهيم، وجمع من منسوبات التعليم، وذلك في مقر الصالة الثقافية بمكتب شمال المدينة.وأوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال حنان العنزي أن الفعاليات التي نُظمت بمشاركة 44 روضة ومدرسة للطفولة المبكرة الحكومية والأهلية، تحت شعار "لسان سؤال وقلب عقول" للتركيز على تساؤلات الأطفال وتقديم الإجابة عنها من خلال برامج التعلم الاستقصائية التي يتعلم خلالها البحث في مصادر المعلومات والحقائق والإجابات باستخدام مهارات التفكير الأساسية والتكاملية وفي إطار تحسين وتجويد الأنشطة التعليمية الابتكارية والإبداعية للروضات لتقدم كمبادرات بهدف تبادل الخبرات ونقل التجارب والمعارف بين منسوبات الطفولة .وتخللت الفعاليات التي حظيت بحضور كبير ولاقت الأركان استحسان الزائرات، عدداً من الأنشطة التعليمية، إلى جانب تسليط الضوء على مشاريع التنمية الوطنية وتدشين برنامج كلاس دوجو لدعم التواصل بين المعلمة والأسرة والطفل، وكذلك دمج التقنية في التعليم وحقيبة الأطفال الإدراكية ومهارات القرن الحادي والعشرين والأسئلة المثيرة للتفكير ومبادرة علماء المسلمون ومهارات الرسم على الماء وطي الورق وتكنولوجيا الركن الإدراكي وتعزيز الهوية الوطنية من خلال ركن الأحوال المدنية وبرامج التغذية السليمة.// انتهى //10:24ت م0028