طوكيو 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسسجلت الأسهم اليابانية أكبر مكاسب في أسبوعين اليوم مع تنامي ثقة المستثمرين بإمكانية توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق لتهدئة الحرب التجارية بينهما.وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.78 % إلى 23292.81 نقطة مسجلا أكبر زيادة منذ 12 نوفمبر ، وقاد الاتجاه الصعودي قطاع تكنولوجيا المعلومات والمعدات الصناعية بفضل استفادتهما من زيادة الطلب الخارجي.وصعد 191 سهما على المؤشر نيكي في حين نزل 29.وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69 % إلى 1702.96 نقطة.// انتهى //10:26ت م0030