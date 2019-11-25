جيزان 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسالتقى وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع ديوان الخدمة المدنية المكلف بالمنطقة محمد بن ناصر المهيهي.وتم خلال اللقاء بحث كافة الموضوعات والمهام ذات العلاقة بعمل الخدمة المدنية بالمنطقة، وتعزيز دور التعاون بين إمارة المنطقة ووزارة الخدمة المدنية لتطوير العمل الإداري ورفع مستوى أداء الموظف الحكومي.// انتهى //10:50ت م0031