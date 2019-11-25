بغداد 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم على تطورات الأحداث الدامية التي شهدتها مدينتا البصرة والناصرية بجنوب العراق خلال الساعات الثمان والأربعين الماضية التي أسفرت عن سقوط عشرات المتظاهرين المحتجين بين قتيل وجريح أثناء المواجهات مع قوات الأمن الحكومية.ولفتت الصحف الانتباه إلى تصاعد موجة الاحتجاجات والإضرابات وقطع الجسور والطرق في عدة محافظات عراقية, لاسيما في بغداد والناصرية والبصرة رغم مرور أكثر من شهر على انطلاق الاحتجاجات الشعبية الواسعة في وسط وجنوب البلاد في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي, لافتةً إلى أن استمرار الاحتجاجات ما زال يقابله غياب أفق حل سياسي قريب.وتحدثت صحف العراق عن التصريحات الحكومية بشأن إصرار السُلطتين التنفيذية والقضائية على ملاحقة المسؤولين المدانين بقضايا الفساد وإحالتهم على القضاء.// انتهى //11:37ت م0040