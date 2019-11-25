المدينة المنورة 28 ربيع الأول 1441هـ الموافق 25 نوفمبر 2019م واسوقف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, على جهود وكالة الرئاسة في نشر الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الواردة في الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "حرمين".ونهجت الوكالة المساعدة للتخطيط والشؤون التطويرية بالمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير، والإدارة العامة لتحقيق الرؤية، والإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي على نشر ثقافة التخطيط وتعريف الموظفين والموظفات بمعلومات الخطة الإستراتيجية, كما تنوعت جهود الوكالة المساعدة للتخطيط والشؤون التطويرية بالمسجد النبوي ما بين نشر ثقافة التخطيط وتعريف الموظفين والموظفات بمعلومات الخطة الإستراتيجية ووضع الرؤية والرسالة والقيم على مدخل مبنى الوكالة وعلى مصاعدها ونشرها عبر مئات رسائل الجوال sms للموظفين.وأوضح الوكيل المساعد للتخطيط والشؤون التطويرية عبدالعزيز بن علي الأيوبي أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تنهج منهجية علمية في تطبيقها التخطيط الإستراتيجي من خلال تنفيذ المشاريع بنماذج موحدة وخطوات عمل متزامنة وإجراءات متجانسة ومخرجات شاملة ومؤشرات متكاملة.من جهته بين مدير الإدارة العامة لتحقيق الرؤية بوكالة شؤون المسجد النبوي محمد بن راشد المرواني أن نشر الرؤية والرسالة والقيم والأهداف بعدة وسائل وجعلها قريبة من الموظفين يساعد في شحذ الهمم, وتوحيد الجهود ورفع الروح المعنوية ودعم العمل الجماعي، مضيفًا أن الجميع يعمل لحسن وفادة القاصدين, ونشر الهداية للعالمين وهي رؤية الرئاسة التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.// انتهى //11:38ت م0041