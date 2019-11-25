الرياض 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسوقَّعت الهيئة السعودية للمهندسين، اتفاقية تعاون مع "المركز الوطني لسلامة الطرق"، ضمن سبل التعاون في تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة، لغرض التبادل المعرفي والمهني، وتعزيز التعاون بينهما، بحضور معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني.ووقع على مذكرة الاتفاقية من جانب الهيئة، الأمين العام للهيئة المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، ومن جانب المركز الوطني لسلامة الطرق، الدكتور علي بن سعيد الغامدي.من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني أن الاتفاقية تنص على العمل على إعداد وتنفيذ ندوات ومؤتمرات وورش عمل، ودورات تدريبية هندسية مشتركة، موجهة لجميع المهندسين والفنيين في مجال سلامة الطرق، بالإضافة إلى توفير بيانات المهندسين والفنيين المسجلين لدى هيئة المهندسين في مجال هندسة الطرق، لتنفيذ برامج ودورات تدريبية في مجال سلامة الطرق، إلى جانب إعداد وتنفيذ اختبار الاعتماد المهني لمهندسي سلامة الطرق.ونوه المهندس الشهراني إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار تقديم الدعم الكامل لمسيرة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، لتحقيق أهداف الخطط الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية، ورؤية المملكة 2030، بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات والقطاعات.يُذكر أن المركز الوطني لسلامة الطرق، يُعد أحد مشاريع مبادرة سلامة الطرق، لتقليل وفيات حوادث السير ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ويهدف إلى تحسين مستويات السلامة المرورية من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وتقديم الدعم الفني، وإعداد وتنفيذ نظام بيانات سلامة الطرق.// انتهى //12:45ت م0061