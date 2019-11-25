عمّان 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واستبحث اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في اجتماع يعقد بمنطقة البحر الميت جنوبي الأردن اليوم الوضع المالي للوكالة، وسبل سداد عجزها الذي يبلغ زهاء 89 مليون دولار للعام الحالي.ويتحدث خلال الاجتماع الذي يعقد بالتزامن مع قرب موعد المناقشة الأممّية النهائية لتجديد ولاية الوكالة مطلع الشهر المقبل، القائم بأعمال الوكالة كريستيان ساوندرز، عن آخر المستجدات المتعلقة بأحوال الوكالة، ووضعها المالي، وتجديد ولايتها، فضلًا عن تناول وضع اللاجئين الفلسطينيين في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة، وهي : الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.// انتهى //12:54ت م0063