عرعر 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسأقيمت اليوم جلسة حوارية" لقاء شبابي مع مسؤول بعنوان" حوار الشباب والتنمية"والتي تأتي ضمن فعاليات "أسبوع التلاحم الوطني " الذي نظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في منطقة الحدود الشمالية ، وذلك في النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة .وتهدف الجلسة الحوارية التي قدمها مدير فرع العمل والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية النوري علي العنزي ونائب رئيس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة نواف مزعل السلطان ، بإدارة رئيس أدبي الشمالية ماجد المطلق، إلى تعريف الشباب بأهمية الحوار مع الشباب وتعريفهم بدور قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع العمل وتعريفهم بآلية تشكيل فرق تطوعية وجمعيات أهلية وأهدافه المرجوة، كما تهدف الجلسة لتوضيح دور الغرفة التجارية في تدريب وتطوير مهارات الشباب والفتيات، وتعرفهم بأهمية القطاع التجاري وماله من أثر إيجابي على المجتمع والفرد ، ودور الغرفة في تمكين عمل المرأة .، وفتح المجال للمداخلات والاستفسار فبما يتعلق بالشباب .كما شاركت صحة الشمالية بالفعاليات من خلال المختبر الإقليمي الذي نفذ حملة للتبرع بالدم ، وقياس العلامات الحيوية للزوار.يذكر أن أسبوع التلاحم الوطني بمنطقة الحدود الشمالي، يشهد عددًا من الفعاليات المصاحبة، منها معرض الجهات الحكومية، وأركان الأسر المنتجة بالمنطقة، ومعرض الفنون التشكيلية، إضافة إلى قافلة الحوار التي تجوب مدن ومحافظات وهجر منطقة الحدود الشمالية.// انتهى //20:01ت م0263