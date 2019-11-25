القاهرة 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القمة العربية العادية القادمة ستعقد في موعدها الدوري في شهر مارس القادم.وقال أبو الغيط في رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم مع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم ووزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث القرار الأمريكي بشأن الاستيطان، "الدولة التي عليها الدور لاستضافة القمة تقدر وتقيم موقفها حالياً، وفور انتهاء عملية تقدير الموقف هذه، إما ستأخذ هذه الدولة على عاتقها استضافة القمة أو ستتنازل عنها للدولة التالية، وبالتالي من المبكر الحديث عن القمة الآن".تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للترتيب الأبجدي لنظام عقد القمة العربية الدورية فإنه يفترض أن الجزائر هي من ستستضيف القمة بعد أن استضافت تونس القمة العربية الأخيرة.// انتهى //20:23ت م0268