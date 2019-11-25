القاهرة 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسفاز فريق الأهلي على مضيفه الجونة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب "الجونة" بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات ليعتلي صدارة الدوري مؤقتًا، بينما توقف رصيد الجونة عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.// انتهى //20:28ت م0269