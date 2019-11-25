صعـدة 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واستمكن الجيش الوطني اليمني اليوم من تحرير مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال اليمن، عقب مواجهات تكبدت خلالها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قتلى وجرحى في صفوفها.وقال موقع / سبتمبر نت / الناطق باسم الجيش اليمني: إن قوات الجيش الوطني اليمني حررت عددًا من التباب والمواقع شرق جبل "الوعواع" باتجاه مديرية الصفراء، ومواقع أخرى شرق قرية "آل مزهر" باتجاه طريق "الرزامات"، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في تلك المواقع.وساندت مروحيات ومدفعية تحالف دعم الشرعية قوات الجيش في الهجوم، وقصفت مواقع وتعزيزات المليشيا المتمردة في المنطقة.وأسفر ذلك الهجوم عن مصرع عدد من عناصر المليشيا بينهم القيادي الميداني في صفوفها المدعو أبو محمد الغولي وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.// انتهى //20:29ت م0271