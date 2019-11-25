المدينة المنورة 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسأقامت مراكز الأحياء الاجتماعية التابعة للجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة اليوم برامج جماهيرية ترفيهية وتعليمية وثقافية لأطفال المدينة المنورة بمشاركة أبائهم وأمهاتهم احتفالاً باليوم العالمي للطفل .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أحمد حمزي أن مراكز الأحياء الاجتماعية تقدم العديد من البرامج المتخصصة في سن الطفولة وتشارك اليوم أطفال المدينة في يومهم العالمي بفعاليات جماهيرية لإسعادهم وبناء مهاراتهم لما في ذلك من تعزيز لإحياء التواصل الاجتماعي بين سكان الحي وتجديد طاقات الأطفال وتنمية لمهاراتهم ومساعدتهم على القيام بأعمالهم بأنفسهم لزيادة الثقة بداخلهم واكتشاف المواهب.وأشار حمزي أن الفعاليات موجهة للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 12 سنة، مبيناً أن الفعاليات شهدت حضوراً أكثر من 300 طفل من أبناء المدينة مع أولياء أمورهم.//انتهى//20:36ت م0272