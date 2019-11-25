بيروت 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واساستقبل قائد الجيش اللبناني الجنرال جوزاف عون في بيروت اليوم السيناتور الأميركي كريس مورفي بحضور السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد على رأس وفد مرافق.وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة عمومًا ولبنان خصوصًا.كما استقبل الجنرال عون وفدًا بريطانيًا برئاسة المدير العام للشؤون السياسية في الخارجية البريطانية ريتشارد مور، يرافقه السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ والملحق العسكري المقدم أليكس هيلتون، حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.// انتهى //20:51ت م0275