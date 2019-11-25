القاهرة 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسشارك وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث موقف الإدارة الأمريكية الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967م.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية تأكيدات وزير الخارجية في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع، اعتزاز الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً بصلابة إرادة الشعب الفلسطيني العربي الأبي في مواجهة اعتداءات سلطات الكيان الإسرائيلي وجرائمه المتكررة من قتل وجرف للأراضي وهدم للمنازل ومصادرة للأملاك لصالح مشاريع التوسع التي لا تتوقف بالمستوطنات.وقال الوزير الحضرمي" إن الإعلان الأمريكي الذي لم يعد يعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي هو أمور مرفوض ولا يمكنه تغيير الحقائق على الأرض ، فالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالاً، والاستيطان يظل استيطاناً، وكلاهما باطل ويفتقد إلى أي شرعية".وأضاف " أن هذا القرار يحمل مدلولات خطيرة، كونه إعلان قائم على أن القوة هي التي تصنع الحق، وهو أمر مرفوض أيضا ويتناقض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي التي يحتكم إليها العالم اليوم".وأشار وزير الخارجية إلى أن التغيير في الموقف الأمريكي سيضعف من الثقة به كوسيط لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، وسيدفع المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية، ويعمل على تقويض أي احتمال-ولو ضئيل- لتحقيق السلام في المستقبل ويمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا.// انتهى //20:52ت م0276