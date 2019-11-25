سوسة 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسبدأت بمدينة سوسة التونسية اليوم أعمال المؤتمر الثاني للمجلة العربية للعلوم الجيولوجية، بمشاركة 450 متحدثًا يمثلون 70 دولة بينها المملكة العربية السعودية، وحضور عدد من الأكاديميين المختصين في المجال الجيولوجي.وأكد رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض رئيس تحرير المجلة العربية للعلوم الجيولوجية الدكتور عبدالله بن محمد العمري في كلمته الافتتاحية على أهمية المؤتمر وما يبحثه من موضوعات تركز على عدد من المجالات الجيولوجية، بالإضافة إلى سبل تعليم علوم الأرض لطلاب المدارس والجامعات وتوثيق الروابط العلمية والأكاديمية.واستعرض الدكتور العمري تفاصيل مسيرة المجلة العربية للعلوم الجيولوجية منذ تأسيسها عام 2008م بجامعة الملك سعود بالرياض، وما قدمته طيلة سنوات، مشيرًا إلى أن المجلة ومنذ تأسيسها شهدت تطورات بارزة حيث انتقلت من معدل نشر عددين في السنة إلى 24 عددًا سنويًا، أي بمعدل إصدارين في كل شهر، كما تم منذ تأسيس المجلة قبول خمسه آلاف ورقة علمية.وأشاد رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض بما تتمتع به تونس من بيئة جيولوجية مشجعة وجاذبة بحكم موقعها القريب من منطقة جبال الأطلس وتاريخها ومكوناتها الجيولوجية.ويبحث المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام 15 محورًا جيولوجيًا سوف يتم نشرها لاحقًا في 10 إصدارات علمية متخصصة كما سينظر المجتمعون في مجالات الطاقة المتجددة المستدامة وسبل إيجاد بيئة نظيفة إلى جانب التركيز على مجال الاستثمارات التعدينية والطاقية.// انتهى //21:00ت م0279