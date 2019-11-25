الرياض 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسرعى معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم حفل تخريج السلامة المرورية التابع للمركز الوطني لسلامة الطرق، الذي يعد أحد مشاريع برنامج التحول الوطني 2020م ويُعنى بتحسين مستوى السلامة المرورية في المملكة لتصبح ضمن أقل 20 دولة في نسبة الحوادث بحلول عام 2030م، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد الشهراني، والأمين العام للهيئة المهندس فرحان الشمري، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، وأمين عام اللجنة التنفيذية للجنة الوزارية للسلامة المرورية المهندس علي الغامدي.وشهد الحفل تدشين برنامج السلامة المعني بتأصيل مبدأ السلامة بين أفراد المجتمع من خلال إطلاق عدد من البرامج والمبادرات التي تسهم في تفعيل السلامة في البرامج الفنية والتوعوية والمبادرات التدريبية والتعاونية مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا، كما دشن معاليه عضوية المركز التي تهدف إلى تقديم عدد من الخدمات للأعضاء مثل الدورات التدريبية وتوفير منتدى لتقديم الدعم والاستشارات ذات الصلة وإحاطتهم بالمستجدات في مجال السلامة على الطرق للارتقاء بهم معرفيًا ومهنيًا .ودشن الجاسر منصة التدريب التي تُعنى بتقديم خدمات إلكترونية من خلال موقع المركز، التي يتم خلالها تقديم محتوى تدريبي مرئي ومقروء، كما يمكن المستفيدين من التواصل وتقديم الاستشارات.وجرى خلال الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للسلامة والهيئة السعودية للمهندسين، تهدف إلى تدريب مهندسي الطرق والترخيص المهني، حيث مثل المركز مدير عام المركز الوطني لسلامة الطرق الدكتور علي الغامدي، فيما مثل الهيئة الأمين العامة لهيئة المهندسين المهندس فرحان الشمري.وأشاد معالي وزير النقل بجهود المركز الملموسة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.// انتهى //21:18ت م0282