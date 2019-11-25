أبوظبي 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني زبيدة جلال التي تزور أبوظبي حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات العسكرية والدفاعية إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:38ت م0283