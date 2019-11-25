جدة 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسدشن مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي اليوم ورشة عمل رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعلم في ضوء نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية، التي تنظمها إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة، بحضور مديري الإدارات ومكاتب التعليم ورؤساء الأقسام بإدارة الإشراف التربوي بنين وبنات وذلك بفندق راديسون بلو جدة.واستعرض المسعودي في الجلسة الأولى نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بجدة في عدد من المواد الدراسية، مشدداً على أهمية العمل ومضاعفة الجهود على الأصعدة كافة وتكامل الأدوار بين الإدارات والميدان للإسهام في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعلم .وفي الجلسة الثانية التي أدارها مدير الإشراف التربوي بتعليم جدة ماجد القحطاني تم تنفيذ ورشة عمل عن أسباب تدني مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في الاختبارات وفي الجلسة الثالثة طرح ومناقشة الحلول المقترحة لرفع مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في الاختبارات التي أدارتها عبير المقبل ، ثم نوقشت في الجلسة الرابعة والأخيرة مهام وأدوار القيادات المشاركة في رفع مستوى التحصيل الدراسي .// انتهى //21:55ت م0286