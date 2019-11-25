الباحة 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واساحتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة بإدارة رياض الأطفال اليوم باليوم العالمي للطفل تحت شعار نحن المستقبل, بحضور مساعدة مدير عام التعليم بالباحة للشؤون التعليمية نوال الدرمحي, ومديرات الإدارات النسائية.بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم, ثم ألقت مساعدة مدير عام التعليم بالباحة كلمة عبّرت فيها عن إعجابها بما شاهدته من إنجاز خلال الاحتفال وتكاتف الجهود بجميع الروضات, مؤكدة أن الطفل هو أهم ثمرة من ثمرات المجتمع التي يجب أن نعتني بغرسها منذو مرحلة مبكرة من عمر الطفل ويجب الاهتمام والعناية به, حيث أن عدداً كبيراً من مدارس رياض الأطفال والطفولة المبكرة بالمنطقة قد اشتملت على شريحة كبيرة من الأطفال.عقب ذلك ألقت مديرة إدارة رياض الأطفال صالحة بنت صالح الغامدي كلمة رحبت فيها بالحضور, وأثنت على ما أنجز من إعداد وتنظيم لفعاليات اليوم العالمي للطفل من قبل الروضات المشاركة, مشيرةً أن الطفولة صفحة بيضاء وحياة صفاء ووجه باسم وقلب نقي وروح بريئة، وأن هذا اليوم الذي اختاره العالم للتعريف بحقوق واجبات أطفالنا والسعي لتنشئة الأجيال تنشئة صالحة.وتخلل الحفل ورقتا عمل، الورقة الأولى بعنوان "تنمية مهارة الطفل لكي يبدع", والورقة الثانية بعنوان "كيفية التعامل مع الأطفال وتلبية احتياجاتهم وفق طرق علمية صحيحة" للدكتورة أماني أحمد عثمان أخصائية نفسية بمستشفى الصحة النفسية ببلجرشي.وفي ختام الحفل كرمت مساعدة مدير عام التعليم بالباحة للشؤون التعليمية اللجان المنظمة للحفل.// انتهى //22:02ت م0289