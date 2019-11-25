الرياض 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسفاز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره القطري بنتيجة 73 - 57 اليوم ضمن البطولة الخليجية 16 لكرة السلة التي تستضيفها الكويت.وفرض الأخضر سيطرته على المباراة وقدم مستوى فنياً كبيراً، وظهر الأخضر بمستوى مميز خاصة في الدفاع والاستحواذ على معظم الكرات تحت السلة.ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غداً مع نظيره البحريني عند الساعة 5 مساء آخر مبارياته في الدور التمهيدي للبطولة التي على ضوئها ستحدد ترتيب المنتخب في البطولة وتحديد مواجهة المنتخب الذي يلعب معه في الدور نصف نهائي .//انتهى //22:06ت م0291