إسلام آباد 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واساتفقت باكستان وألمانيا على بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي.جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الباكستاني أسد عمر اليوم في إسلام آباد السفير الألماني لدى باكستان برنهارد شلاجيك.كما اتفق الجانبان على وضع آلية مشتركة لاستكشاف فرص تعزيز التعاون الاقتصادي لرفع حجم التبادل التجاري ومنح فرص للشركات الألمانية للاستثمار في باكستان.// انتهى //22:36ت م0294