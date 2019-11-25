جيزان 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد اليوم الملتقى الأول للإرشاد الطلابي ، بحضور المستشار التعليمي بوزارة التعليم الدكتور محمد بن أحمد مطهر، وذلك بمسرح الإدارة العامة بمدينة جيزان.وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جازان الفاروق مدخلي أن الملتقى يهدف إلى تنمية لغة الحوار وثقافة النقاش البناء لدى الطلاب للتعبير عن أنفسهم واحتياجاتهم، وينمي صلة التقارب بين الطلاب والقيادات التعليمية.وبين أن الملتقى يهدف لتحفيز الطلاب والرفع من مستوى تحصيلهم الدراسي وتعزيز قدراتهم الذاتية لتحقيق النتائج الأمثل في اختبارات المركز الوطني للقياس واختبار التحصيلي .وشهد الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل، شملت عرضاً عن تجربة مدرسة النجامية في رفع مستوى نتائج طلاب المدرسة في اختبارات القدارات والتحصيلي، عن مخاطر حمل السلاح داخل البيئة المدرسية ، وبرنامج للتوعية بأضرار المخدرات، إلى جانب عدد من المداخلات والحوارات بين الطلاب والقيادات التعليمية.// انتهى //22:55ت م0295