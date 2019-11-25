السيح 28 ربيع الأول 1441هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسيرعى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي غداً الحفل الذي تقيمه إدارة تعليم المحافظة لتكريم الطلاب المتفوقين دراسياً والمتميزين سلوكياً للعام الدراسي 1439 - 1440هـ ، وذلك في قاعة الأمير عبدالرحمن بن ناصر للأنشطة التربوية والتعليمية في حي النزهة بمدينة السيح.ونوه مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي بما وصلت إليه المسيرة التعليمية في قطاعات تعليم الخرج في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة .وهنأ الدكتور العتيبي أبنائه الطلاب المتفوقين دراسياً والمتميزين سلوكياً ، متمنياً لهم استمرار قافلة التفوق في مستقبلهم العلمي ، مؤكداً أهمية تكريم الطلاب المتفوقين باعتبارهم أنموذجالأمل المشرق لمسيرة التنمية الوطنية بسواعدهم البناءة وعقولهم النيرة التي عليها عماد رقي الوطن.// انتهى //23:24ت م0299