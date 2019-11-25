القاهرة 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسحقق فريق إنبي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع إنبي رصيده إلى 4 نقاط ليرتقي إلى المركز الخامس عشر، بينما توقف رصيد الزمالك عند 10 نقاط في المركز الرابع.// انتهى //23:43ت م0302