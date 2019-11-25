اقتصادي / تراجع عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 13.4 %
الاثنين 1441/3/28 هـ الموافق 2019/11/25 م واس
عمّان 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس
تراجع العجز بالميزان التجاري الأردني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 13.4 % ، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018م ، متأثراً بزيادة قيمة الصادرات بنسبة 7.8% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فإن قيمة الصادرات الأردنية في التسعة أشهر من العام الحالي بلغت 3 مليارات و 686 مليون دينار أردني، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 13% ، لتسجل 10 مليارات و 99 مليون دينار أردني مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
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