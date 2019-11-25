عمّان 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واستراجع العجز بالميزان التجاري الأردني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 13.4 % ، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018م ، متأثراً بزيادة قيمة الصادرات بنسبة 7.8% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فإن قيمة الصادرات الأردنية في التسعة أشهر من العام الحالي بلغت 3 مليارات و 686 مليون دينار أردني، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 13% ، لتسجل 10 مليارات و 99 مليون دينار أردني مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.// انتهى //23:59ت م0305